Kennismaking met de nieuwe lichting perspectieven (3): Anne IJff

Anne reed met Haflingers, Friezen en Geldersen van anderen. “Van alles eigenlijk. Zo kwam ook het paard van John Hol op mijn pad. Hij mende ermee en ik heb met zijn paard dressuur gedaan, gesprongen en gecrosst. Ik had niets met mennen eigenlijk. Het trok me niet, maar toen zijn dochter in 2019 niet mee kon naar de samengestelde menwedstrijd in Tilburg besloot ik met John mee te gaan. Het gevoel in de hindernissen en de positiviteit na afloop werkte super aanstekelijk. Ik dacht: ‘Dit wil ik ook!’ Toen ik de kans kreeg om zelf een paard te kopen heb ik die kans met beide handen gegrepen.”

Made by Manno (Maan)

Via Marktplaats kwam Anne bij Made by Manno (roepnaam: Maan) terecht, een tuigpaardmerrie van bijna drie jaar oud. “Ze is een van de laatste Manno veulens en stond bij familie Van Muilwijk, de fokkers.” Maan werd geboren in 2017, terwijl Manno in 2016 overleed. “Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet perse op zoek was naar een tuiger. Ik zocht een paard waarmee ik kon genieten en heb een zwak voor vossen.”

Anne had weinig tot geen men-ervaring, maar wist wel dat ze haar paard wilde beleren voor de wagen. “Ik had afgesproken met John dat we dit avontuur samen aan zouden gaan. We hebben haar eerst beleerd voor de wagen, daarna heb ik haar zadelmak gemaakt. We hebben het complete traject van longeren, naar het tuig opleggen en alle behaalde resultaten samen gedaan. John heeft me al die tijd super begeleid, daar ben ik hem super dankbaar voor.”

“Maan is een typische vosmerrie. Je moet haar echt voor je winnen, anders doet ze het niet. Maar als je haar eenmaal voor je gewonnen hebt, dan gaat ze door het vuur voor je. Je kunt dan alles met haar.” Maan geniet ook echt van publiek aan de zijlijn. “Hoe meer mensen kijken, hoe beter ze haar best doet”, vertelt Anne. “Ze geeft dan altijd nét een beetje meer. Als ik terugkijk op de afgelopen periode hebben we twee hoogtepunten beleefd; onze eerste marathon tijdens een samengestelde menwedstrijd én het feit dat we op de wachtlijst stonden voor het NK in Exloo, na ons allereerste outdoorseizoen. Na beide momenten dacht ik: ‘Zie je wel, we kunnen het gewoon!’ Echt super gaaf, vooral omdat we pas net komen kijken. Het geeft vertrouwen en motivatie voor de toekomst.”

Anne IJff en Maan