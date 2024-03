Kennismaking met de nieuwe lichting perspectieven (4): Heleen Vegterlo

Heleen Vegterlo rijdt FEI 2* Enkelspan Pony met Riannetje, afstamming onbekend. Ze studeerde Paardensport en -houderij aan MBO Landstede in Raalte en is daarna in dienst gegaan bij Pluimers Hindernissen. Ze is dus niet alleen hobbymatig, maar ook in het werkende leven actief binnen de paardensector. Heleen is besmet met het menvirus via haar vader Erwin Vegterlo. Hij reed in het verleden Enkelspan Pony. Het lijkt haar dus met de paplepel ingegoten, ware het niet dat Heleen haar eerste men-ervaringen opdeed door het aanbod van een kennis. “Dat was met een witte Shetlander van de familie Tutert, dat weet ik nog heel goed. Ik was vijf jaar oud toen er vier jeugdleden lid waren van onze menvereniging. Tijdens de clubkampioenschappen heeft de familie Tutert toen hun pony beschikbaar gesteld aan ons, zodat wij ook konden meedoen. We mochten toen een dressuurproef en een vaardigheidsparcours rijden. Het jaar daarop herhaalde dat zich en van het één kwam het ander”, vertelt Heleen.

Begonnen met Shetlanders

“De pony’s van mijn vader waren destijds te fel voor een klein vijfjarig meisje zoals ik. Ik had voor de Clubkampioenschappen misschien één of twee keer wat gestuurd met de pony van mijn vader, maar daarmee was dan ook alles gezegd.” In 2011 kreeg Heleen Romy en Pippi, een tweespan Shetlanders. Zij werden thuis gestald. Met dat span debuteerde ze in 2012 op KNHS-wedstrijden.

“Ik was toen negen jaar oud en begon met dressuur- en vaardigheidswedstrijden. Toen ik dat een beetje onder de knie had zijn we ook indoormarathons gaan rijden.” In 2015 maakte Heleen de overstap naar het enkelspan. “Romy en Pippi begonnen wat ouder te worden en mijn vader had een Welsh B-pony staan, Celesto heette hij. We begonnen in de klasse L Samengesteld en schopten het tot het Z. Celesto had inmiddels al behoorlijk wat ervaring opgedaan bij mijn vader, maar ik heb er natuurlijk wel een paar jaar over gedaan om in het Z te komen. We hebben toen uiteindelijk één keer Z gestart en toen ben ik verder gaan met Riannetje, Celesto had inmiddels namelijk ook de leeftijd om het wat rustiger aan te gaan doen.”

Riannetje

Vanaf 2021 ligt de focus van Heleen dus op Riannetje, waarmee ze inmiddels is opgenomen in het Perspectieventeam. “We weten niet wat haar ras of afstamming is, dat is allemaal onbekend. Het enige wat we weten is dat ze bontkleurig is en vijftien jaar oud, haha!” Toen Heleen nog met Celesto reed, was haar vader op zoek naar een andere pony voor zichzelf. Hij wilde graag ontspannen ritten maken. “Dat was in 2015, ze was beleerd en zes jaar oud. Riannetje was braaf en natuurlijk een opvallende verschijning. Daar vielen we voor, ze kon toen namelijk helemaal niet spectaculair bewegen.” Dit is door middel van goede trainingen aanzienlijk veranderd!

