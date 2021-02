Kennismaking met de nieuwe lichting perspectieven (5): Raymon Leliveld

Raymon Leliveld – 19 jaar – tweespan pony

‘Het mennen is mij met de paplepel ingegoten. Toen ik 3 was kocht mijn opa een Shetlander voor mij en mijn broertje. Daar hebben we allebei mee leren rijden. Van één Shetlander werden het er twee en toen steeds een maatje groter.’

Raymon is een veelzijdig menner want hij heeft ook enkelspan gereden met de Fries Yfke en vierspan met de pony’s van zijn opa.

De pony’s van Raymon

Op een zeker moment besloot Raymon met eigen jonge pony’s weer helemaal van voren af aan te beginnen. Hij investeerde in jonge onbeleerde pony’s die hij zelf in alle rust opleidde.

Hij vertelt: ‘Ik heb nu drie Welsh C pony’s van 1,35m. Dat zijn Don (4 jaar), Fredrik (5 jaar) en Dusty (6 jaar). Nadat ik ze zelf heb beleerd zijn we afgelopen jaar gestart met de dressuur- en vaardigheidswedstrijdjes. Volgend jaar willen we samengesteld gaan starten.’

Hoe train je en wat wil je bereiken?

‘Bij het mennen vind ik het leuk dat je de pony’s ziet verbeteren door het trainen. Dat doe ik afwisselend in het enkel- en tweespan en aan de dubbele longe. In de wedstrijden komt het resultaat daarvan dan tot uiting. Door het perspectieventeam hoop ik mijn pony’s nog beter op te leiden en ze nog meer naar mijn hand te zetten. Zo hoop ik dan in de toekomst aan EK’s en WK’s deel te nemen.’

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.