Kennismaking met de nieuwe lichting perspectieven (slot): Imke van Kerkhof

Imke van Kerkhof rijdt klasse L met de zevenjarige Mylano E (v. Cizandro). Naast haar mencarrière volgt ze de opleiding Werkhondenprofessionals op Yuverta MBO Nijmegen. Daar leert ze honden op te leiden voor nationale en internationale overheidsinstanties. De studie die Imke volgt is nieuw. “Heel erg gaaf, want dit is iets wat ik altijd al heb willen doen. Dat daar nu een opleiding voor bestaat is geweldig”, vertelt Imke. De gedrevenheid voor de mensport is bij Imke niet minder dan voor haar studie.

Nol Vergeest

“Ik reed al vanaf jongs af aan op een manege. Toen ik op zoek ging naar meer uitdaging, kwam ik bij twee Shetlanders van kennissen terecht. Beide liepen voor een sulky. Ik kan me nog goed herinneren dat ik meedeed aan de Clubkampioenschappen en dat Nol Vergeest naar me toe kwam met het aanbod, dat ik wel eens zijn paarden kon komen rijden.” Hij had het over de tuigpaarden Sep en Vlek, een volle broer en zus van Jonker x Waterman. “Zij liepen in het tweespan en Nol heeft veel wedstrijden met ze gereden. Doordat Nol er minder tijd voor had vanwege zijn bedrijf, ben ik hen toen gaan rijden. Ze waren perfecte leerpaarden, ik ben er nooit meer weggegaan.”

Imke begon dus direct met tweespan rijden. “Later ben ik ze ook in enkelspan gaan rijden tijdens trainingen, omdat dat natuurlijk beter is voor het gymnastiseren. Al lag de focus tijdens wedstrijden altijd op het tweespan rijden.”

Mylano E

Inmiddels is ze zeer gedreven bezig met Mylano E, die ze in het enkelspan uitbrengt. Met hem is ze opgenomen in het Perspectieven team. Benieuwd naar hoe Mylano E op haar pad kwam, en waarom ze geen tweespan meer rijdt? Het volledige verhaal is verschenen in MenSport & Showpaard 1-2024. Geen abonnee? Bestel hem via deze link of word abonnee.

Imke van Kerkhof & Mylano E

