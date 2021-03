Kennismaking met de nieuwe lichting perspectieven (slot): Oniek van Olst

Oniek van Olst – 21 jaar – enkelspan pony

‘Toen ik te groot werd voor onze Shetlandpony ben ik met mijn broer begonnen met mennen. Ik ben wel altijd onder het zadel blijven rijden, wat naar mijn mening ook erg goed is om te doen als menner. Een paar jaar daarna kriebelde het om een wedstrijd te gaan rijden. Na succesvolle wedstrijden in de dressuur en vaardigheid werden de Shetlanders vervangen en is mijn broer samengesteld gaan rijden met een tweespan zwarte Welsh pony’s. Ik werd zijn vaste groom voor de wedstrijden. Na twee jaar werd hij opgenomen in het perspectieventeam. Het begon bij mij daardoor ook te kriebelen om samengesteld te gaan rijden. Daarom besloot ik om een geschikte pony te zoeken. Die werd vrij snel gevonden en dat was Shadow van de Damsingel. Nu zitten Jorn en ik beiden in het team. Ik vind het erg leuk dat wij dit samen hebben bereikt. Wij doen alles samen en helpen elkaar met trainen. Omdat wij ook geen instructeur hebben, zijn we op elkaar aangewezen. De samenwerking is erg goed en dat maakt het ook leuk.’

De pony van Oniek

‘Shadow van de Damsingel is een 8 jarige merrie. In september 2019 heb ik Shadow gekocht met als doel samengesteld te gaan rijden. Shadow heeft in 2019 een veulen gekregen en heeft geen wedstrijd ervaring, maar ik zag wel potentie in haar. Ze was wel recreatief gereden onder het zadel en voor de koets, maar dit moest weer opgepakt worden. Shadow is leergierig en dat heeft er mede voor gezorgd dat wij in oktober al onze eerste samengestelde wedstrijd hebben gereden. Door Corona volgden er tot op heden geen samengestelde wedstrijden meer. Shadow is een leergierige en werkwillige pony, die soms wel om enig geduld vraagt. Het karakter past erg goed bij mij en wij leren elkaar steeds beter kennen. Ik rijd Shadow veel onder het zadel. Dat werkt voor haar erg goed in combinatie met het mennen. Shadow heeft op dit moment een goede basis, maar moet nog veel meer ervaring opdoen in de sport.’

Wat hoop je te leren en wat wil je bereiken?

‘Ik hoop dat ik de komende jaren veel kilometers kan maken met Shadow en dat we verder uitgroeien tot een goed team. Wij staan nog aan het begin van een mooie toekomst. Het lijkt mij super gaaf om over een paar jaar internationaal te starten met Shadow. Op dit moment zijn wij daar nog lang niet, maar het zou gaaf zijn als dit ooit lukt. Hier gaan wij hard voor werken en dan zullen we zien of het gaat lukken.’

