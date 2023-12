Kerstindoor Zwartewaal in de startblokken

Zaterdag

In 2022 waren Ilse Kuenen (pony) & Richard Robbemond de snelsten te paard/pony! Toch zijn er dit jaar kapers op de kust. Koos de Ronde, Peter De Ronde, Anna de Ronde, Piet de Ronde en Pieter de Ronde verdedigen de eer van Stal De Ronde. Geduchte tegenstanders zijn de familie Chardon (Bram, Jeannette én Edith), maar ook de Belgische vierspantop is goed vertegenwoordigd in het zadel: Dries Degrieck, Tom Stokmans & Bert Den Brabander zijn niet te onderschatten.

Naast de prijzen voor de snelsten, zijn er ook prijzen beschikbaar voor het meest originele kerst-outfit.

Zondag

Op zondag staat de mensport zoals vanouds centraal. Ook hier zal gastheer Koos de Ronde aan de start verschijnen met een vierspan evenals zo’n 65 andere deelnemers. Doordat velen ’s avonds de eerste kerstactiveiten gepland hebben, is het aantal deelnemers dit jaar beperkt gebleven.

De startlijsten staan online en de organisatie is er klaar voor. Publiek is van harte welkom

