Kippenvelmoment tijdens ereronden in Driezum-Wâlterswâld

Wie op donderdag had voorspeld dat de Paardendagen in het Friese Driezum – Wâlterswâld (op het hindernissen verkennen na) een geheel droge editie zou worden zou waarschijnlijk voor gek verklaard worden, maar de weergoden waren de organisatie heel gunstig gezind.

Op vrijdag 28 juli vond de marathon plaats. De hindernissen waren piekfijn uitgevoerd met een nieuwe hindernis op de hoek in Driezum. Hoewel de ondergrond wel nat was, was het voor de menners een feest om te rijden met de aanwezigheid van zo ontzettend veel publiek bij de hindernissen. Er was soms letterlijk geen doorkomen aan in de straten van Driezum en Wâlterswâld.

De wedstrijd is goed verlopen en op een paar kleine incidentjes na konden de menners na afloop heelhuids naar huis gaan. Een aantal aanspanningen uit de regio werden kampioen wat er voor zorgde dat er heel wat kippenvelmomenten waren tijdens de ereronden!

