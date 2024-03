Klazien Kleermaker Districtkampioen vaardigheid Oost

Parcours

Daar is ook Klazien Kleermaker het mee eens. Zij werd kampioen met haar pony Fleur bij de enkelspan pony’s klasse ZZ. “Het is natuurlijk altijd afwachten hoe het loopt op zo’n dag”, vertelt ze aan Hoefnet. “Maar het parcours stond erg goed, ik vond hem heel leuk én vriendelijk om te rijden. Er zaten hele lange lijnen in, maar af en toe ook wel lastige bochten, versmalde poorten en behoorlijk wat opties. Ik vind het altijd wel leuk als je kan kiezen of je binnendoor gaat, of juist buitenom.”

“Tijdens het losrijden hoorde ik veel mensen zeggen dat de tijden moeilijk te halen waren. Ze waarschuwden me dat we écht gas moesten geven. Aan het eind had ik tijd zat over haha, dat is typisch Fleur. Ze is super werkwillig en schakelt heel snel. Met haar 1.45 is ze misschien iets minder wendbaar dan de kleine pony’s, maar ze versnelt als ik dat van haar vraag en komt vervolgens ook weer altijd super terug. Ze houdt van haar werk, we hebben bijna nooit tijdfouten.”

Fleur

Klazien en haar moeder rijden beide in het ZZ met Fleur. “We mochten haar dus niet beide starten op het kampioenschap, want dan moesten we tegen elkaar. Mijn moeder vond het prima als ik haar hier in Hierden zou starten dus zogezegd, zo gedaan. Fleur is vijftien jaar, mijn moeder heeft haar als jaarling gekocht. Zij heeft hem laten beleren en is vervolgens met haar aan de slag gegaan. Ik reed ondertussen een andere pony, maar later zijn we samen met Fleur verdergegaan. We doen het 50/50, we trainen haar beide en starten haar beide in het ZZ.”

Districtkampioenschap dressuur

Met een tweede plaats in de eerste ronde en de overwinning in de twee ronde, mogen de twee zich Districtkampioen noemen! De week ervoor reden ze nog op het Districtkampioenschap Dressuur van Mendistrict Oost in Wierden. “De baan is daar 30x60m. Bij het aanmelden zeiden ze tegen me dat ik hem als 20x60m mocht zien, dus dat ik met de voltes 10 meter tot aan de middellijn kon rijden. Dat deed ik, maar dat koste me helaas veel punten, aangezien dit blijkbaar dus niet gecommuniceerd was met de juryleden. Heel jammer, vooral omdat het voorkomen had kunnen worden. We hadden genoeg geoefend om goede figuren van 10m te kunnen rijden”, knipoogt ze. “Op zo’n moment is het even balen, maar ook dat hoort erbij, denk ik dan maar. En afgelopen weekend hebben we het weer dubbel en dwars goedgemaakt!”

