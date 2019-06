Klinkende resultaten voor Jan De Boer, Bram Chardon en Eline Houterman in Saumur

Jan de Boer

Jan de Boer kwam, zag en overwon. De succesvolle menner uit De Vecht nam na de dressuur de leiding en stond deze koppositie niet meer af. De Boer gaf met zijn overwinningen in de marathon en de vaardigheid zijn Franse concurrenten flink het nakijken. Het is de derde keer dat Jan de wedstrijd in Saumur won. Ook in 2015 en in 2017 schreef hij deze wedstrijd op zijn naam.

Jan de Boer (archieffoto)

Bram Chardon

Bram Chardon moest in de dressuur alleen de zilveren medaillewinnaar van de Wereldruiterspelen in Tryon Chester Weber voor zich dulden, alhoewel het verschil met 0,13 punten echt minimaal was. In de marathon ging de strijd tussen Bram en de Belg Glenn Geerts, die zich moest revancheren na zijn teleurstellende resultaat in Valkenswaard afgelopen weekend. Bram won nipt voor Glenn en nam de leiding over in het tussenklassement. Met een voorsprong van ruim 8 punten kon Bram zich een afgeworpen balletje in de vaardigheid veroorloven en schreef de wedstrijd voor de tweede opeenvolgende keer op zijn naam.

Bram sleepte hiermee een mooi aantal Wereldbekerpunten in de wacht, aangezien Saumur een landenwedstrijd was. Door de drukke kalender hadden alleen Frankrijk en Zwitserland een team afgevaardigd voor deze landenwedstrijd, die werd gewonnen door het gastland.

Bram Chardon (archieffoto)

Eline Houterman

Enkelspanrijdster Eline Houterman begon de wedstrijd met de vijfde plaats in de dressuur en wist vervolgens haar concurrenten het nakijken te geven in de marathon die zij met glans won. Met deze prachtige overwinning klom de 23-jarige menster op naar de tweede plaats, die ze met de enige foutloze vaardigheidsproef in haar rubriek wist vast te houden. De eindoverwinning ging naar de Française Marion Vignaud.

Klik hier voor alle uitslagen.

Eline Houterman (archieffoto)

