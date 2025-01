KNHS College Tour: ‘Rijstijl en Rijtechniek’ met Ad Aarts

Om het gewenste plaatje in de ring te bereiken, besteedt Aarts deze avond aandacht aan verschillende technieken. De avond begint met het longeren, zowel aan de enkele als aan de dubbele longe. Aarts legt uit waarom longeren een belangrijke vorm van alternatieve training voor het menpaard is. Hij laat niet alleen zien hoe je dit correct uitvoert, maar licht ook toe welk beeld je daarbij nastreeft.

Bestel jouw tickets via deze link

De juiste hulpgeving

Vervolgens richt hij zich op rijtechniek: hoe, waarom en wanneer geef je hulpen aan je paard? Tijdens dit gedeelte over basistraining gaat Aarts ook in op de houding van de menner en trekt hij een parallel met rijden onder het zadel. Bij het rijden onder het zadel wordt getoond hoe de houding en zit van de ruiter de beweging van het paard beïnvloeden. Aarts toont aan dat dit ook geldt voor de houding op de bok en zal demonstreren hoe ook de instelling van de bok hierop een effect heeft.

Met enkele para-menners verdiept Aarts zich verder in rijtechniek, waarbij de hulpgeving centraal staat. Denk hierbij aan: wat is contact, aanleuning en stelling? Hoe laat je een paard correct nageven? Voor al deze aspecten geeft Aarts praktische oefeningen die je thuis direct kunt toepassen.

De basis van het wedstrijd rijden

Na de pauze wordt er aandacht besteed aan het rijden van proeven in de wedstrijdring. Twee officiële juryleden bespreken wat zij willen zien en waar ze op letten. De focus ligt op de basis: de essentiële zaken die je op orde moet hebben voordat je aan wedstrijden deelneemt, ongeacht het niveau. Ze leggen uit hoe zij als juryleden tot een cijfer komen voor oefeningen zoals stap, draf, galop, halthouden en achterwaarts gaan.

Vaardigheid: controle over houding, tempo en richting

Als afsluiting komt de vaardigheid aan bod. Mennen is een samengestelde sport waarin rijstijl en techniek ook in dit onderdeel cruciaal zijn. Aarts benadrukt: “Er moet altijd controle zijn over de houding, het tempo en de richting. Het kunnen schakelen in grondtempo, het rijden van korte wendingen en het omgaan met onverwachte situaties in het parcours zijn essentieel.”

Vanwege het uitgebreide en boeiende programma begint deze KNHS College Tour om 19:00 uur.

Informatie & tickets

Datum: Donderdagavond 27 februari 2025

Locatie: Nationaal Hippisch Centrum Ermelo

Tijd: 19.00 – 22.30 uur

Entree: € 23,50 voor leden van de KNHS, KWPN, abonnees MenSport & Showpaard en volgers van Hoefnet

Entree niet leden: € 29,00

Licentiepunten voor instructeurs: 50 licentiepunten bij het volgen van deze avond.

LET OP: Voor het automatisch bijschrijven van de licentiepunten koop je zelf je ticket en vul je het lidmaatschapsnummer in.

Ad Aarts