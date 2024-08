KNHS geeft duidelijkheid over toestaan calmingmask

In het KNHS-Wedstrijdreglement Mennen is hier vooralsnog niets over opgenomen. Dit maakt dat er op verschillende wedstrijden ruis ontstaan is of het gebruik hiervan toegestaan is. De KNHS zal zich hier nog verder over beraden en overleg voeren met o.a. het Menforum, hoe hier in de toekomst mee omgegaan wordt.

Voor nu is het toegestaan, dus ook tijdens de aankomende kampioenschappen zoals de Hippiade en het KNHS kampioenschap in Wenum Wiesel. Als dit voor volgend seizoen wijzigt zal de KNHS hier op de gebruikelijke wijze over communiceren met de reglementswijzigingen voor 2025.

Bron: KNHS / Hoefnet

Het calmingmask in gebruik op een FEI wedstrijd

