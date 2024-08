KNHS Kampioenschap samengesteld mennen staat voor de deur

Komende week zal de laatste hand gelegd worden aan de hindernissen en de aankleding van het terrein, waarna op vrijdag de eerste deelnemers aankomen. Op zaterdag 7 september zullen alle deelnemers hun dressuurproef met aansluitend de vaardigheid rijden.

Zondag 8 september zal de marathon, die gebouwd is door Bennie Steenblik, beslissen wie er met de titel KNHS Kampioen naar huis gaat. Eerder dit jaar werd de waterbak van SWM Wenum Wiesel onder handen genomen. Via deze link lees je daar meer over.

Tijdens het KNHS kampioenschap is de toegang beide dagen gratis.

De voorlopige startlijsten zijn gepubliceerd. Deze vind je hier

Rob Dijkhuis in actie in de waterhindernis tijdens de wedstrijd in juli

