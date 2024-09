KNHS kampioenschap Wenum Wiesel: Uitdagende wedstrijd

“De wedstrijd is goed verlopen”, laat de organisatie na afloop aan Hoefnet weten. “Er zijn geen noemenswaardige incidenten gebeurd.”

De organisatie laat weten dat de vaardigheid uitdagend was, maar dat er toch genoeg foutloze rondes waren. Uit het veld kwam ter sprake dat het technisch was, met veel draaien van links naar rechts en andersom. De marathon was sympathiek, maar voor velen lastig te rijden door de vele dubbele poorten.

Het kampioenschap was opgesplitst in elf verschillende rubrieken. Alle elf kampioenen eindigden het weekend met een nat pak in de waterbak!

Overmacht

Geert van Dijk (enkelspan pony klasse L), John Castelijns (tweespan paard klasse L), Eline Geurs (vierspan pony klasse M) en Cas Hendriks (pony tandem klasse M) staken met kop en schouders boven hun concurrentie uit. Zij wonnen allen hun rubriek meer dan tien strafpunten verschil en werden dus benoemd tot KNHS kampioen!

Voor Cas Hendriks was het de eerste keer dat hij aan het KNHS kampioenschap meedeed met een tandem. Hij won alle drie de onderdelen en won de rubriek daardoor met overmacht. “Twee jaar geleden kwam ik via Hanne-Louise de Koning in aanraking met het tandem rijden. Ik heb toen Hengelo gereden en heb me in 2023 gefocust op het WK Ponymennen in Oirschot met mijn tweespan”, laat hij na afloop weten. Hij won daar de bronzen medaille, achter Melanie van de Bunt en Rodinde Rutjens. “Dit jaar is er geen WK, dus heb ik de focus gelegd op het KNHS kampioenschap. Super gaaf als het dan ook volgens plan verloopt!”

Eline Geurs won de gecombineerde vierspan pony rubriek

