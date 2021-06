KNHS kampioenschappen: selecties en verdeelsleutel

Dit jaar wordt het onderdeel Hippiade Mennen op dinsdag 17 augustus in Ermelo en de KNHS-kampioenschappen SWM, georganiseerd door Stad en Lande Ruiters, verreden op vrijdag 3 en zaterdag 4 september in Blaricum.

Deze bijzondere tijd vraagt om een creatieve oplossing om tot een selectie / afvaardiging te komen. De KNHS heeft daarom de Mendistricten gevraagd de verantwoordelijkheid voor de selectie op zich te nemen en de afvaardiging te bepalen op basis van een verdeelsleutel.

In overleg met de districtsbesturen is gekeken naar het aantal actieve starts per rubriek per district. Op basis daarvan is het aantal afvaardigingen bepaald per district per rubriek (op basis van het totaal aantal startplekken per rubriek op de KNHS-Kampioenschappen). De districten bepalen zelf het selectietraject / selectiemoment(en) en wie er afgevaardigd worden.

Klik hier voor alle informatie over de Hippiade

Klik hier voor de KNHS – kampioenschappen SWM en de verdeelsleutel voor afvaardiging