KNHS Menforum: Wijzigingen SWM

FEI 2* dressuurproef vervangt klasse M dressuurproef

Het Menforum vindt dat de huidige FEI 2* dressuurproef goed vergelijkbaar is met de KNHS – proef op M niveau. Om de overstap naar de internationale tweesterrenwedstrijden gemakkelijker te maken is er is besloten dat met ingang van volgend seizoen de klasse M de FEI-proef gaat rijden. De klasse L behoudt de eigen proef en de klasse Z blijft de FEI 3* – proef rijden. De nieuwe proeven worden binnenkort vertaald en gepubliceerd op KNHS.nl.

KNHS kampioenschappen 2022

De KNHS-Kampioenschap klasse L en M worden op zaterdag 3 en zondag 4 september verreden in Tilburg. De organisatie is in handen van Menvereniging De Postkoets.

Daarnaast is overleg geweest met een afvaardiging van de rekenkamer, Deze heeft aangegeven dat de rekenkamer dringend op zoek is naar nieuwe mensen om ook in de toekomst de SWM goed te kunnen blijven bedienen.

Leden die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de mensport in Nederland kunnen meer informatie krijgen op de site van het eigen Mendistrict. Je kunt ook contact op met het forumlid van jouw district.

Toegetreden tot het menforum: Stan van Eijk