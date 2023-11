KNHS najaars-ledenvergadering op donderdag 16 november

De KNHS Ledenraad vergadert minimaal twee keer per jaar, de voorjaars algemene ledenvergadering en de najaars algemene ledenvergadering. De vergaderingen vinden plaats in het KNHS-kantoor op het Nationaal Hippisch Centrum. Leden van de KNHS mogen deze vergaderingen bijwonen, online of fysiek op het KNHS-centrum

Voel je je betrokken bij de KNHS, wil je weten wat er leeft en speelt, en / of wist je niet dat de vergaderingen openbaar zijn? Meld je dan snel aan bij het directiesecretariaat via directiesecretariaat@knhs.nl

Klik hier voor de agenda