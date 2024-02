KNHS – reglementswijzigingen per 1 april

De belangrijkste wijzigingen in de mensport betreft het in lijn brengen van de reglementen met de FEI – regelgeving en het verbod op het gebruik van bandages, die op het wedstrijdterrein tijdens KNHS-wedstrijden niet meer toegestaan zijn. Dit geldt ook voor het losrijden en de prijsuitreiking.

De overige wijzigingen betreft onder andere een aanpassing in het gebruik van rijtuigen in de SWM. Artikel 440 lid 3A, waarin staat dat proef A (dressuur) en C (vaardigheid) met hetzelfde rijtuig gereden moeten worden, is doorgehaald. Daarnaast is er een wijziging (vermindering) in het aantal strafseconden bij enkele gemaakte fouten en verfijning van de reglementen wat betreft het afstijgen en opstappen van een groom in de marathon.

In de minimarathon is in artikel 473 lid 5c opgenomen: ‘meervoudige hindernissen zoals zig-zag, wave, slalom, speedbox, L en U zijn niet toegestaan’. Daarnaast enkele verfijningen in de regelgeving.

Klik hier voor alle reglementswijzigingen