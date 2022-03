KNHS-speld voor Henk van de Munnik en Petra van Leeuwen

De KNHS speld werd overhandigd door Arjen Coppoolse, disciplinespecialist mensport-ontwikkeling bij de KNHS.

Henk van de Munnik

Henk van de Munnik was negen jaar wedstrijdsecretaris, hij was verantwoordelijk voor de in- en outdoor wedstrijdkalender, organisatie van alle districtskampioenschappen en websitebeheerder/bouwer van Mendistrict West.

Hij is actief als I&R controleur en hoofdrekenkamer samengesteld mennen bij de KNHS. Daarnaast is Henk medeorganisator en beheerder van het wedstrijdsecretariaat van twee regionale mencompetities dressuur/vaardigheid en minimarathon in Noord Holland.

Petra van Leeuwen

Petra van Leeuwen was vanaf 2014 secretaris waarbij ze haar taak als bestuurslid zeer serieus nam. Naast haar functie als secretaris was ze ook betrokken bij de districtskampioenschappen zowel indoor als outdoor. Zij had zitting in de recreatiecommissie en was zeer betrokken bij de voorbereidingen van de jeugdmenners op het EK Jeugd 2021 in Frankrijk vanuit het mendistrict.

Ook was Petra betrokken bij de organisatie van diverse KNHS- en Nederlandse kampioenschappen die door haar vereniging PSV Westland in Maasdijk georganiseerd werden.

Henk de Munnik en Petra van Leeuwen ontvingen de KNHS-speld