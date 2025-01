KNHS: SWM-kalender 2025 gepubliceerd

Hoogtepunten dit jaar zijn:

* 16-20 april: NK vierspannen in Kronenberg (tegelijkertijd met de internationale wedstrijd in Kronenberg, geen SWM)

* 24-29 juni: NK klasse Z pony’s, enkel- en tweespan paarden in Harich

* 12 augustus: Hippiade mennen in Ermelo

* 5 + 6 september: KNHS kampioenschap klasse L & M in Neerijnen

Klik hier voor de SWM kalender van de KNHS

Klik hier voor overige relevante informatie, zoals het protocol voor stalling op of aan de wagen

Bron: KNHS