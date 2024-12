KNHS: Wijziging minimale stokmaat en minimale leeftijd sulkyrijders

De voorstellen voor reglementswijzigingen wedstrijdreglement Mennen 1 april 2025 zijn besproken en vastgesteld. Deze worden binnenkort gepubliceerd.

Daarnaast zijn er enkele reglementswijzigingen die pas per 1 april 2027 worden ingevoerd. Deze hebben betrekking op de minimale stokmaat van pony’s en de maximum leeftijd voor deelnemers met een sulky. De invoering is pas over twee jaar zodat iedereen zich hierop kan voorbereiden.

Maximum leeftijd deelnemers met sulky

Met ingang van 1 april 2027 wordt de maximum leeftijd voor deelnemers met een sulky vast gesteld op 18 jaar. Bij het toestaan van sulky’s tijdens Dressuur-Vaardigheidswedstrijden was de gedachten om hiermee voor de jeugd de instap laagdrempelig te maken. Kijkend naar hoe het zich ontwikkeld heeft is het Menforum van mening dat er een leeftijdsgrens aangekoppeld moet worden om daarmee weer terug te gaan naar het oorspronkelijke idee bij invoering.

Minimale stokmaat pony’s dressuur- en vaardigheidwedstrijden

Met ingang van 1 april 2027 wordt de minimale stokmaat voor een enkelspan pony 100cm. Voor meerspannen geldt vanaf 1 april 2027 een minimale stokmaat van 90cm. Hiermee wil de KNHS het paardenwelzijn waarborgen.

Minimale stokmaat pony’s SWM klasse L en M

Voor de enkelspan ponyrubriek is er al jaren een minimale stokmaat van 110 cm voor de SWM klasse L en M opgenomen in het wedstrijdreglement. Voor de meerspannen klasse L en M is er nog geen minimale stokmaat opgenomen. Met ingang van 1 april 2027 wordt de minimale stokmaat voor meerspannen SWM klasse L en M 100cm. Voor de klasse Z volgen we daarin de FEI en blijft deze zoals beschreven.

Klik hier voor het volledige verslag van de vergadering

Foto ter illustratie

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.