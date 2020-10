Knooppuntennetwerk Brabantse Kempen: grenzeloos genieten van ruiter- en menroutes

Nadat de oude Taxandria-route (de in het jaar 2000 voor recreatieve doeleinden aangelegde route voor ruiters en menners tussen Eindhoven en het Belgische Turnhout) in verval is geraakt hebben een aantal enthousiastelingen in samenwerking met Visit Brabant een knooppuntenroute in de Kempen uitgewerkt, waarbij de locale horeca-ondernemers in de routes werden opgenomen. Het resultaat is bewegwijzering middels knooppunten, een gratis routekaart en de gelanceerde website met daarop een online routeplanner, themaroutes en paardvriendelijke horeca-, overnachtingslocaties- en parkeergelegenheden.

De natuurgebieden in de Kempen zijn vrij toegankelijk voor ruiters en menners, waarbij je soms een stukje over de verharde weg rijdt om van het ene naar het andere gebied te komen. Het knooppuntennetwerk is nog steeds in ontwikkeling en er komen steeds nieuwe verbindingen en uitbreidingen. Er wordt onder andere in samenwerking met Waterschap de Dommel en Brabantslandschap een doorwaadbare plaats door een rivier gemaakt zodat er een nieuwe route komt door een mooi natuurgebied.

Nieuwsgierig geworden? Neem dan eens een kijkje op www.paardrijdenindekempen.nl

