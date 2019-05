Koetsenrit tijdens Almelose Ruiterdagen

‘Afgelopen jaar waren deelnemers en publiek zeer positief,’ laat de organisatie weten. De deelnemers verzamelen op een goed bereikbaar terrein aan de Haven Noordzijde, waar ze bij elkaar kunnen staan. De organisatie zal er ook op tijd bij zijn met koffie en iets lekkers.

Deze tocht voor traditioneel gerij gaat door het buitengebied en ook door de stad met een stukje oud- Almelo. Een rit met heel veel natuur maar ook de bevolking van Almelo komt aan haar trekken en kan genieten van de aanspanningen. Er wordt voldoende tijd uitgetrokken voor het defilé, waarbij iedereen ruim aandacht zal krijgen en de jury goed gemotiveerd kan weergeven waarop wordt beoordeeld. Er is een fantastische fotolocatie op een mooi plein in het centrum van Almelo. Zo komen alle deelnemers prachtig op de foto.

De start is om 10.30uur. Er zijn drie pauzes en er zullen ook hapjes worden rondgedeeld tijdens deze pauzes. Na terugkomst bij de parkeerplaats zorgt de organisatie voor een heerlijke versnapering en wat drankjes ter afsluiting. Deelname is kosteloos en kan via schoneveld@almelose-ruiterdagen.nl.

Doel is om deze tocht verder kan uit te laten groeien tot een bijzondere Almelose Ruiterdagenrit waarbij menners vanuit allerlei verenigingen en vanuit het Traditioneel Gerij kunnen genieten van de mooie omgeving in en rondom Almelo.