Kom naar de Zuidlaardermarkt!

Let op: verkeersomleiding. Van 7 augustus tot en met 17 december 2023 is een gedeelte van de N386 afgesloten voor autoverkeer. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de Zuidlaardermarkt op 17 oktober, voor verkeer uit noordoost en oost Nederland en verkeer uit Duitsland. Verkeer wordt omgeleid via Veendam, Gieten en Annen, richting Zuidlaren.

Paardenmarkt

De Zuidlaardermarkt is na ruim 800 jaar nog altijd zo sterk als een paard! Bezoekers komen uit heel Europa. Je treft er Denen, Belgen, Oostenrijkers, Italianen, Engelsen en veel Duitsers. Het is ook een markt die met zijn tijd mee gaat. Zo is er veel aandacht voor het dierenwelzijn. Voorbeelden hiervan zijn de verplaatsing van het marktterrein naar een rustiger en omheinde plek, de verkorting van de marktduur, voorzieningen op het gebied van water en voer en de extra begeleiding en toezicht op het laden en lossen van dieren.

Warenmarkt

Tijdens de Zuidlaardermarkt worden er niet alleen paarden verhandeld, maar is er ook een warenmarkt. En wat voor één… het lint met marktkramen is wel vier kilometer lang. De marktkooplui komen van heinde en verre. Bovendien kun je het zo gek niet bedenken, of je koopt het op de Zuidlaardermarkt. Van aardbeien tot zakdoeken en van klompen tot paling. En wat te denken van de échte Zuidlaarderbol.

Kermis

Op de historische grote Brink vindt u tijdens de Zuidlaardermarkt een kermis met 35 spannende attracties voor het hele gezin. Van draaimolens tot doldraaiende attracties. De kermis is vanaf de vrijdagavond voor de markt tot de woensdag erna geopend.

Activiteiten

Het is bijna de hele week feest rondom de Zuidlaardermarkt. Er is van alles te beleven in het dorp. De opening van de kermis, een hardloopwedstrijd, kinderactiviteiten, vuurwerk, een muziekpodium, live muziek in veel horecagelegenheden en op de (koop)zondag straattheater.

Al deze activiteiten worden georganiseerd door de Stichting Evenementen Zuidlaardermarkt (SEZ).

Export

Vanwege de nieuwe Europese verordening Animal Health Law (sinds april 2021) verandert het exportbeleid van de paardenmarkten in Elst (5 september), Zuidlaren (18 oktober) en Hedel (7 november). Lees meer hierover op onze website.

Kijk voor meer informatie op de website