Korte wendingen mogelijk bij D/V ‘t Zandt

De hoogste dressuurscore werd gereden door Lysanne de Jong. Zij reed in de dressuur klasse ZZ 205,5 punten bij elkaar. In de vaardigheid werd de snelste tijd én foutloze ronde neergezet door Koen de Wit met Handy.

Ook Romy Moeken had een goede dag. “Doordat de ondergrond van ons trainingsveld bij regen erg snel nat wordt, kunnen we in de winter niet veel trainen. Gelukkig zijn er wel wat binnenlocaties waar we naartoe kunnen, maar dat is toch anders dan in de zomer. Ik was daarom dik tevreden met de dressuurproeven die we reden.”

Mr Wiggels

Romy rijdt nog niet lang wedstrijden. “Ik ben drie jaar geleden in aanraking gekomen met het mennen door mijn vriend, Leon Vorenholt. De pony waar ik mee rijdt, Mr Wiggels, was eigenlijk van hem. Hij had er niet zo’n klik mee, en ik kon niet zo goed met de pony die eigenlijk voor mij bedoeld was. Mr Wiggels en ik hebben inmiddels al meer dan 20 winstpunten in de dressuur klasse B, maar ik wil nog even wachten met de overstap. Ik vind het belangrijk om een goede basis te leggen, en ik moet nog mijn draai vinden binnen de sport.”

Voordeel

In de vaardigheid wonnen Romy en Mr Wiggels de eerste ronde. “En dat terwijl hij de een-na-kleinste pony was! Daar was ik echt heel blij mee. In de tweede ronde hadden we een bal op poort drie in de barrage. Dat was echt een pechballetje, dat hoort erbij.”

De piste in ’t Zandt is niet super groot. Dat is in het voordeel van Romy en Mr Wiggels. “Hij heeft natuurlijk maar korte benen, waardoor hij snelheid mist op de lange stukken. Maar daardoor kan hij wel super snel draaien, en daar hebben we afgelopen weekend goed gebruik van gemaakt. Ik ben er super blij mee.”

De toekomstplannen? “De finale van de Noordercup in maart in “t Zandt. Daarnaast ben ik op zoek naar een goede trainer, die ons kan en wil helpen bij de overstap naar het L dressuur en M vaardigheid. Die overstap wil ik tijdens het outdoor seizoen graag gaan maken!”

Zie hieronder de video van de winnende ronde van Romy Moeken in ’t Zandt:

