Kosten officiële FEI-ponymeting stijgen volgend jaar

Voor pony’s die nog niet officieel zijn gemeten volgens de FEI-regelgeving of waarvan het tijdelijke FEI-meetcertificaat afloopt, is er op 7 oktober een officiële FEI-ponymeting op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Ben je ruiter of menner en denk je erover om internationaal te gaan starten volgend jaar? Laat dan nu je pony meten. Er komen geen meetsessies meer in Nederland dit seizoen. Meten kan dan alleen in het buitenland. Klik hier voor alle officiële FEI-ponymetingen.

LET OP: Volgend jaar zullen de kosten voor het pony meten stijgen, wegens aanpassingen van de FEI.

Uitzonderingen

De FEI heeft een aantal uitzonderingen opgenomen in het reglement. Vanaf 1 januari 2022 geldt dat pony’s die worden ingemeten tijdens een FEI-ponymeting en die niet groter zijn dan 140 cm zonder ijzers/141 cm met ijzers en tussen de 6 en 8 jaar oud zijn, ook een FEI Lifetime Measuring Certificate ontvangen. Deze pony’s hoeven dus maar 1x gemeten te worden. Deze regel geldt pas sinds 1 januari 2022, maar helaas niet met terugwerkende kracht. Voor grotere pony’s tussen de 6 en 8 jaar blijft jaarlijkse meting dus WEL verplicht.

Vanaf 1 januari 2023 geldt ook een uitzondering voor pony’s die deelnemen aan internationale menwedstrijden, zodat starten in een CAI1*/CAI2*/CAI3* makkelijker is geworden. Zie in de afbeelding hieronder de toelichting, of ga naar pagina 65 van de FEI Veterinary Rules.

Bron: KNHS / Hoefnet

Toelichting uitzondering meting FEI-menpony's