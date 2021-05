Kronenberg 2021: Lange wedstrijdpauze nauwelijks merkbaar

Nadat de meeste enkelspan paard-menners gisteren voor de eerste keer de nieuwe dressuurproef reden, boekten ze vandaag in de vaardigheid opnieuw goede resultaten. Saskia Siebers (NED) won met de score van 33.73 punten al de dressuur en hield vandaag de leiding met een dubbel foutloze ronde in de vaardigheid. Ook Marion Vignaud (FRA), Rudolf Pestman (NED) en Anne Violaine Brisou (FRA) reden dubbel foutloos in de 3*. Anne Unzeitig (D) liep 0.34 tijdstrafpunten op en daarmee bleef de volledige top vijf ongewijzigd.

Marathon

Bij de 3* vierspan pony’s creëerde Marijke Hammink (NED) met haar goede dressuurscore gisteren (39.68 punten) en haar snelle marathon van vanmorgen een gat van negen punten tot Jan de Boer (NED), die op de tweede plaats in het tussenklassement staat.

Vaardigheid

Heide te Poele (NED) wist in vaardigheid bij de 3* enkelspan pony vanmiddag dubbel foutloos te blijven. Dit, in combinatie met haar overwinning in de dressuur gisteren, maakt dat ze iets minder dan vijf punten los staat op Milou Huisman (NED).

Daarnaast won paramenster Ingmar Veneman, na haar overwinning in de dressuur gisteren, vandaag ook de vaardigheid. Met een score van 44.08 punten en een dubbele foutloze ronde staat ze tien punten los van Francisca den Elzen.

Heidi te Poele

Zondag

Bij de 3* vierspan paarden wordt het spannend morgen. Nadat de top drie gisteren bestond uit Boyd Exell, IJsbrand Chardon en Bram Chardon, staat Koos de Ronde door zijn goed gereden marathon nu met 0.92 punten meer dan Bram Chardon op de derde plaats. IJsbrand staat nu vierde en Exell staat met tien punten voorsprong aan kop.

Morgen rijden de 3* P4, 3*H2, 3*H4 en 2*H4 de vaardigheid. De overige rubrieken rijden morgen de marathon.

Klik hier voor alle uitslagen en startlijsten

Klik hier voor het fotoalbum