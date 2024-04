Kronenberg: Nederlandse menners erg succesvol

Ook zaterdag wisselden regenbuien zich af met zon en zelfs een hagelbui. Voor de Nederlandse menners was het een succesvolle wedstrijddag, in alle rubrieken werden overwinningen behaald.

Sam Couwenberg reed een ijzersterke marathon maar had helaas een tijdsfout in het traject waardoor ze op de laatste plaats eindigde. Ook pech voor Anneke Cremers die een kapotte streng had. Uiteindelijk wist Dirk Neerincx de marathon op zijn naam te schrijven.

De vierspan pony’s kende slechts zes starts. De top vier was een compleet Nederlands feestje met Hendrik Jan Beekhuiszen, Dianne Legemaat-van Bemmel, Joey van der Ham en Joris Wouda.

In deze volle rubriek met 32 starts wist Eline Houterman op de eerste plaats te eindigen. Erg veel pech voor de Zweedse Ewa Nowek die in hindernis 4 met haar rijtuig omsloeg. De blessure van haar paard bleek achteraf gelukkig mee te vallen.

Vierspan paarden

Als laatste gingen de 16 vierspanmenners van start. Direct in hindernis 1 reed Maxime Maricourt zich vast op de C poort waardoor een groom moest afstappen. In hindernis 4 kwam de Belgische Sam Gees in contact met een paal waarna de bouwploeg flink aan de bak moest om deze te vervangen. Hierdoor lag de wedstrijd even stil. IJsbrand Chardon verloor veel plekken in de ranglijst door een parcoursfout in hindernis 3. Bram Chardon begon ijzersterk met winst op de eerste drie hindernissen en wist uiteindelijk de eerste plaats te behalen. Enige dame in het vierspan deelnemersveld, de Duitse Anna Sandman, eindigde in de middenmoot.

