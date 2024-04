Kronenberg: Weinig grote uitschieters

3* paarden

Bij de overige klassen waren de verschillen kleiner. Zo wist Francouis Dutilloy bij de 3* tweespan paarden na de dressuur een groot gat te slaan tot Rob Lommers, de nummer twee. In de vaardigheid liepen beide heren tegen meer dan 17 strafpunten aan, waardoor Graham Heath (GBR) met zijn tien strafpunten in de vaardigheid wist in te lopen. Maar door de winnende marathon van Rob wist hij zijn tweede plaats vast te houden. De top drie bleef precies hetzelfde als na de dressuur.

Bij de 3* enkelspan paarden vonden meer verschuivingen plaats in het klassement. Fabrice Martin (FRA) ging aan de leiding na de dressuur, maar moest door zijn 29e plaats in de marathon en zijn 30e plaats in de vaardigheid genoegen nemen met de 27e plaats in totaal. Daardoor stond Tony Ecalle (FRA) na de dressuur en de marathon op de eerste plaats, maar die moest hij door zijn 3,15 strafpunten in de vaardigheid afstaan aan Anne Unzeitig (GER). Marion Vignaud stond na de dressuur en de marathon op de derde plaats, maar liep in de vaardigheid tegen twee gevallen ballen aan. De derde plaats is daarom voor Frank van der Doelen, die alle ballen wist weten te laten liggen.

Rob Lommers

3* pony's

Ook Dianne Legemaat- van Bemmel heeft haar koppositie na de dressuur deze week vast weten te houden. Door haar tweede plaats in de marathon ging ze als laatst van start in de vaardigheid op zondag. Doordat er voor Hendrik-Jan Beekhuizsen en Joris Woude, de nummer twee en drie, beide een bal viel, kon ook Dianne zich één bal permitteren om er met de overwinning vandoor te gaan.

Bij de 3* tweespan pony’s ging Jean Frederic Selle (FRA) aan de leiding na de dressuur en de marathon. In de vaardigheid reed hij een element om, waardoor die opnieuw moest worden opgebouwd. Doordat hij opnieuw van start ging voordat de bel had geklonken, werd hij geliminieerd. Zijn resultaat telt dus niet en daardoor konden Tim Schäferhoff (GER), Nathalie van der Ende (NED) en Dexter Biersteker (NED) doorklimmen naar het podium.

De 3* enkelspan pony’s werd gewonnen door Karina Blaabjerg (DEN). Zij werd tweede in de dressuur, vijfde in de marathon en liep slechts 0,40 strafpunten op in de vaardigheid. Landgenote Lise Halkjaer (DEN) kon in de vaardigheid haar tweede plaats in het tussenklassement niet vasthouden, maar eindigde alsnog op een hele mooie derde plaats. Door haar super goede foutloze ronde, wist Berengere Cressent (FRA) zondag van de derde naar de tweede plaats te klimmen.

Dianne Legemaat-van Bemmel

Tevreden

De organisatie kijkt tevreden terug. “We hebben veel positieve geluiden gehoord, dus dat is heel fijn. Ondanks de regen hebben de pistes en de hindernissen zich goed gehouden en het was fijn dat we de keuring en de trainingen in de indoor hallen konden houden.”

Maxime Maricourt

