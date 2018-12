Kür op muziek voor menners in Putten

Zeker voor menners die graag dressuur rijden en op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen is de Kür op muziek een mooie rubriek. Voor het publiek biedt het veel kijk- en luisterplezier met de nodige afwisseling. Het rijden van een Kür is al mogelijk vanaf de klasse L . Voor liefhebbers van het mennen op muziek is er al enige tijd een speciale facebookpagina met de naam: ‘Kür op Muziek voor Menners!’ Hier wordt veel actuele informatie over Kür-wedstrijden en het samenstellen van een kür gedeeld.

Op de website van de KNHS staat een speciale pagina met informatie, reglementen en protocollen over de Kür op muziek voor menners.

Makkelijk te organiseren

‘De eerste inschrijvingen voor de Kür zijn al binnen en ook een pas-de-deux heeft zich al ingeschreven,’ vertelt Marjolein Van de Krol, wedstrijdsecretaris van de club in Putten. ‘Zo’n Kür is een superleuke aanvulling op je wedstrijd en zeker bij een indoorwedstrijd is het zo geregeld. De ring ligt er al, een geluidsinstallatie is er al, dus qua organisatie is het gewoon een rubriek extra. Maar wel één die weer een vrolijke en nieuwe dimensie geeft aan je wedstrijd!’

Inschrijven voor de Dressuur & Kürwedstrijd in Putten kan via MijnKNHS. Ook viertallen en pas-de-deux combinaties zijn van harte welkom op deze wedstrijd.

