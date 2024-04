Laatste Barchemse Paardenmeerdaagse voor De Bergmenners

Menvereniging De Bergmenners heeft tijdens de vergadering in februari besloten om de Barchemse Paardenmeerdaagse na veertien jaar organiseren, op te heffen. Redenen hiervoor zijn onder andere de vergrijzing bij de vereniging en gebrek aan opvolging, in combinatie met veranderende omstandigheden bij de organisatie. Ook de strengere regelgeving wordt een steeds groter obstakel waardoor het organiseren van een dergelijk evenement steeds moeilijker gaat worden.

Na de Paardenmeerdaagse 2024 heeft de menvereniging zichzelf ook op: “De vergrijzing is de belangrijkste oorzaak. Helaas is er geen aanwas van jongere menners, die het bestuur kunnen versterken en de Paardenmeerdaagse kunnen en willen voortzetten.”, aldus een bestuurslid van De Bergmenners.

Laatste mendurance-wedstrijd

De mendurance wordt georganiseerd op zondag 5 mei. Er kan gestart worden in de klasse 1A en 1B, de klasse 2 of in de impuls (= hobbyklasse). De routeafstand voor zowel klasse 1 als impuls bedraagt 29,5 kilometer. Daarvan is 80 procent onverhard. De totale afstand van de klasse 2 is 47,5 kilometer.

De route is volledig uitgepijld, maar komt ook digitaal beschikbaar in GPX-formaat voor gebruik in GPS-navigatieapparatuur. Het start-/finish-terrein is bij Recreatiecentrum de Heksenlaak, Zwiepseweg 32 in Barchem.

Voor deelnemers die de dag voor de wedstrijd al met een aanspanning op de camping willen verblijven of na de wedstrijd nog een nachtje willen blijven: de camping verhuurt ook stallen. Iedereen wordt gevraagd zelf contact op te nemen met de camping voor een campingplaats, blokhut of stacaravan en eventueel een of meer stallen.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven