Laatste hand gelegd aan nieuwe FEI-dressuurproeven

Elke rubriek heeft een werkgroep voor de nieuwe dressuurproeven. Hierin werd de afgelopen maanden gespard en nieuwe proeven ontwikkeld en getest. Deze voorstellen werden afgelopen zaterdag gepresenteerd, de proeven werden gereden en vanuit de verschillende locaties van de juryleden naast de ring gefilmd. De bevindingen van deze dag worden verwerkt in de concept proeven en vervolgens worden de komende maand de definitieve proeven voorgelegd. Deze zullen dan ingaan per 1 januari 2025.

Naast dat de laatste hand gelegd werd aan de nieuwe FEI-dressuurproeven, werd er ook middels bewegend beeld opgenomen hoe de neusriem-regel gemeten dient te worden op FEI-wedstrijden. Dit zal verduidelijkt worden in het reglement dat ingaat per 1 januari 2025.

Discussies

“De FEI Driving Comittee kijkt terug op een zeer geslaagde dag. De locatie was goed, overnachtingen voor mensen en paarden die van verder weg kwamen was mogelijk en er waren zeer goede discussies. Ik ben blij te zien dat er veel discussies waren met hetzelfde doel: het beste voor de sport. Ik denk dat als we dat allemaal in gedachten houden, we beslissingen kunnen maken op de juiste gronden”, laat Jan Devaere, lid van de FEI Driving Comittee, na afloop aan Hoefnet weten.

