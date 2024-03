Laatste indoor-vaardigheid winterseizoen Barsingerhorn verreden

Technische bochten gecombineerd met vloeiende lijnen rijden vereiste samenwerking tussen mens en dier. Toch was het beeld van de meeste rijders, die zowel ballen reden maar ook winstpunten scoorden, zeer vriendelijk en het publiek in de kantine genoot van de aanspanningen.

In het ochtendprogramma startte de rubriek enkelspan paarden klasse L. In de eerste ronde rolden er meerdere balletjes, maar in het tweede rondje bleven Siem Huijberts en Carlijn Brouwers keurig binnen de tijd en foutloos. René Markerink won zowel het eerste als tweede parcours met zijn paard Larsson, door foutloos rond te sturen. In dezelfde klasse bij de tweespannen won Michel Bakker met zijn span Friezen en behaalde een winstpunt.

Het ochtendprogramma werd afgesloten met de impuls / BB – rubriek, waarbij verschillende combinaties opvielen door keurig dressuurmatig en paardvriendelijk te rijden.

Tijdens het middagprogramma waren de pony rubrieken aan de beurt, klasse L en M. Henk Dam en Yvette van Os maakte het spannend, waarbij Henk de eerste ronde won en Yvette de snelste tussen de kegels was in de tweede manche. Tot slot was het de beurt aan de klasse Z/ZZ waar de prijs op naam van René Markerink kwam te staan.

Naast de dagprijzen werden er bloemen uitgereikt en heerlijke truffels die door lokale ondernemers beschikbaar werden gesteld.

Outdoorcompetitie met prachtige prijzen!

Menvereniging Bucephalus kijkt uit naar het outdoorseizoen, waarbij een spannende competitie op de kalender staat met exclusieve prijzen. Er wordt onder andere een Ideal tuig verloot, dus houd de nieuwsberichten in de gaten!

Klik hier voor alle uitslagen en de parcourstekening