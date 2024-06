Laatste intocht Eper Paardenvierdaagse trekt veel publiek

Wat in 1993 begon als evenement met een lokaal karakter, was in de loop der jaren uitgegroeid tot een paardensportspektakel waar vanuit alle delen van Nederland enthousiaste deelnemers naar toe kwamen om vier dagen lang aangespannen of onder zadel te genieten van de prachtige omgeving.

Vier gevarieerde routes met elke een lengte van twintig kilometer leidden de deelnemers door bossen, langs weides en over heidevelden.

De laatste avond werd traditioneel de intocht door het centrum van Epe gereden, waarna de Paardenvierdaagse afgesloten werd met een prijsuitreiking voor de mooiste, leukste, origineelste of stijlvolste uitdossingen bij de intocht en het felbegeerde ‘lintje’ voor degenen die minstens drie dagen meegereden hebben.

Ook bij deze laatste intocht was veel publiek op de intocht afgekomen om de deelnemers in hun kostuums te bewonderen, waarbij RTV794 aanwezig was om te filmen

