Laatste kans inschrijving Oefenmarathon Twistvliet in Vrouwenpolder

De oefenmarathon vindt plaats op Landgoed Twistvliet in Vrouwenpolder en bestaat uit een vaardigheidsparcours en een B-traject die de vijf hindernissen met elkaar verbindt. Het Landgoed is gelegen op het Zeeuwse eiland Walcheren, in een prachtig groene en natuurlijke omgeving op anderhalve kilometer van het strand.

De kosten om deel te nemen zijn 25 euro.

Schrijf je snel in, want de sluitingsdatum eindigt op 1 september!

Klik hier voor meer informatie en het inschrijfformulier

