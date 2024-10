Laatste Mendurance wedstrijd van het seizoen zit erop

Mendurance Cup

Nu de laatste Mendurance wedstrijd van het seizoen erop zit, is de winnaar van de Mendurance Cup bekend. Toch wordt de naam en de huldiging ons nog even tegoed gehouden, dit wordt namelijk bekend gemaakt tijden de ledenvergadering in november. Wanneer een combinatie in het seizoen van 2024 een wedstrijd goed uitrijdt, krijgt deze vijf punten. De winnaar krijgt daar nog drie punten bovenop, de tweede plaats krijgt twee punten extra en de derde plaats krijgt één extra punt. Na de laatste Mendurance wedstrijd van het seizoen, dus na Etten Leur, wordt de balans opgemaakt. De winnaar krijgt de Mendurance Trofee vervolgens uitgereikt.

Koude start op zaterdag

Veel deelnemers die meededen aan de mendurance vertrokken ’s ochtends van huis met het kwik maar een paar graden boven nul. Nadat iedereen zich had gemeld op het secretariaat werden de paarden en pony’s gekeurd door de dierenartsen. De eerste startte om 10:00 uur en nadat de laatste Mendurance deelnemer was vertrokken gingen er nog enkele endurance ruiters van start. Vervolgens was het de beurt aan de deelnemers van de recreatie /gezelligheidsrit. Sommigen reden twintig kilometer, anderen 28,5 kilometer. Zij deden daar ongeveer vier tijd vijf uur over.

Magic van Toon Jochems (tevens terreineigenaar en voorzitter van Stichting Mensport en Endurance Etten Leur) kwam het fitst aan de start. Deze combinatie won daarmee de ‘conditieprijs’. Daarnaast werd de organisatie aan het eind van de dag verrast door medewerkers van de Rabobank, die een cheque kwamen uitreiken voor de Rabo Clubsupport.

Minder deelnemers minimarathon

Zondag 13 oktober was het de beurt aan de deelnemers van de minimarathon in Etten Leur. De opkomst was minder groot dan voorgaande jaren, waarschijnlijk te verklaren door de vele menactiviteiten in de maand september en oktober.

‘S ochtends vroeg viel er nog wat regen maar omdat de eerste deelnemer pas rond 10:45 in de hindernissen verscheen werd er weinig hinder door ondervonden. ‘S middags klaarde het op en brak de zon af en toe door. Het parcours was gebouwd door Toon Jochems en bestond uit drie hindernissen met kegelpoorten ertussen.

Klik hier voor alle resultaten

Klik hier voor het fotoalbum

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.