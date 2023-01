Laatste selectiewedstrijd SDD voor Zuid verreden in Panningen

In de hal van Manege De Vosberg was een snel parcours met ‘mogelijkheden en tricky poorten’ opgesteld. De poorten 4 en 8 die stonden listig opgesteld in de hoeken dus er moest goed op aangestuurd worden.

Over een lange zijde stond een brug opgesteld, waar de optie bestond om naast de brug te rijden in plaats van erover, maar dan kwam je moeilijker uit voor poort 1 of 9.

Alle rubrieken zijn goed verlopen en er werden goede prestaties geleverd door de menners. De blije gezichten na afloop en de gezelligheid in de grote kantine vertelden genoeg over het welslagen van deze mooie wedstrijd.

