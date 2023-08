Landelijke jeugd-mendag in Putten op 28 oktober

Op 28 oktober zijn alle jonge menners tussen de 8 en 21 jaar welkom op het Hippisch Verband in Putten. Iedereen, of je nu net begint met mennen of al veel ervaring hebt, is welkom voor een gezellige en leerzame dag.

Enkelspan, tweespan of vierspan, pony of paard … de enthousiaste instructeurs zijn van alle markten thuis. De jeugd krijgt namelijk dressuurles en minimarathonles van internationale mensport-toppers: enkelspanrijder Rudolf Pestman, tweespanrijder Stan van Eijk en vierspanrijder Bram Chardon.

Spelregels

Uiteraard zijn er enkele ‘spelregels’: zo is een groom van 18+ verplicht, evenals een cap en voor de minimarathon komt daar ook een bodyprotector bij. De kosten zijn 20 euro.

De jeugd heeft de toekomst, dus schrijf je snel in, maar in ieder geval vóór 19 oktober.

Klik hier voor meer informatie

flyer