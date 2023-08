Larissa Jansma en Erik Evers nieuwe Nederlands Kampioenen 2023

NK enkelspan paarden

Larissa Jansma zat dit weekend figuurlijk stevig in het zadel, want zij stond haar leidende positie vanaf het eerste moment niet meer af. Met een vierde plaats in de vaardigheid waarbij er twee balletjes rolden, had zij genoeg over om als Nederlands Kampioen enkelspan paarden 2023 op de hoogste trede van het erepodium te mogen staan. Paul Versluis won het onderdeel vaardigheid met één balletje en klom daarmee op naar het zilver, ten koste van Pieter Karelse die met een zesde plaats in de vaardigheid op de bronzen plaats eindigde.

Larissa Jansma, Nederlands Kampioen enkelspan paarden 2023

NK tweespan paarden

Bij de tweespannen was Anna de Ronde de enige deelneemster die dubbel foutloos bleef in de vaardigheid en klom daarmee op naar brons in het eindklassement ten koste van Eline Mentink die teveel foutjes maakte om de derde positie vast te kunnen houden. Erik Evers en Stan van Eijk, na twee onderdelen op plaats 1 en 2, hielden de schade beperkt met allebei een afgeworpen balletje en een beetje tijd. In het eindklassement veranderde dat niets aan de plaatsing, waardoor Erik het goud omgehangen kreeg en Nederlands Kampioen tweespan paarden 2023 is geworden. Stan van Eijk mocht het zilver in ontvangst nemen.

Erik Evers, Nederlands Kampioen tweespan paarden 2023

Samengestelde menwedstrijd

Anouk Versluis kwam, zag en overwon. Bij de samengestelde wedstrijd – menners was zij de enige deelneemster die foutloos en binnen de tijd reed en won na de dressuur en marathon, ook de vaardigheid bij de klasse 1poL.

Over de gehele vaardigheidsproef gezien, vielen er in verhouding niet veel balletjes, maar was de tijdslimiet de scherprechter die de plaatsing van de deelnemers bepaalde.

