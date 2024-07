Larissa Reints wint Le Pin au Haras

De dressuur werd verdeeld over donderdag en vrijdag gereden, waarbij ook de enkelspan paarden over de twee dagen verdeeld werden. Op donderdag reden daarnaast de enkelspan pony’s de dressuurproef, en vrijdag de twee- en vierspan pony’s.

Larissa Reints wint

Voor Nederland waren er alleen starters bij de tweespan pony’s, waarbij Kees Liebregts met zijn vierde plaats het best van start ging in de dressuur. Door de winnende marathon van Larissa Reints, die overigens zeker niet makkelijk gebouwd stond, nam zij de eerste plaats in het tussenklassement in voorafgaand aan de vaardigheid. Dit maakte ze met haar dubbel foutloze ronde in de vaardigheid heel knap af.

“Dit was mijn eerste internationale wedstrijd in het buitenland. Ik rijd nu sinds drie jaar internationaal, maar ik heb tot nu toe alleen de wedstrijden in Exloo, Kronenberg en Oirschot gereden. Dit was dus de eerste lange reis, maar het is een fantastische locatie hier en het was top geregeld! Om dan ook nog met de overwinning naar huis te gaan is natuurlijk geweldig.”

Marathon

De marathon was minder zwaar dan voorgaande jaren door een warm-up in plaats van een A-traject, korte hindernissen en een B-traject van 6,75 kilometer. Toch waren de hindernissen pittig. Het zat vooral met het Britse team niet mee. Tara Wilkinson eindigde op een hele knappe tiende en vijftiende plaats, Michael Hodgson eindigde als 19e en Chris Ainschough eindigde als 22e. Helaas finishten Harriet Bradford, Frank Campbel en Karen Scott-Barret niet. Om verschillende redenen gingen zij om. Karen Scott-Barret en haar groom zijn na het incident opgenomen in het ziekenhuis.

Vaardigheid

De vaardigheid leek bij het eerste aanzicht pittig, met veel draaien van links naar rechts en andersom. Uiteindelijk leek het mee te vallen, en wist de top over het algemeen dubbel foutloos te blijven Bij de enkelspan pony’s won Berengere Meuwis-Cressent (FRA), gevolgd door Marie Verna (FRA) en Sebastien Pallen (BEL). Larissa Reints werd gevolgd door Jean Frederic Selle (FRA) en Lothar Zebisch (AUT). Bij de enkelspannen was voor de vaardigheid het verschil tussen Kelly Bruder (CAN) en Tony Ecalle (FRA) minder dan één bal. Helaas viel deze aan het begin van de rubriek voor Kelly, die Flip eerder moest starten dan haar concurrentie, omdat ze haar achtjarige Backstage CQ in dezelfde rubriek starte. Tony Ecalle en Marion Vignaud bleven dubbel foutloos en daarmee betraden zijn de tweede en derde plaats in het eindklassement.

