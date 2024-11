Lastige avond voor velen in Maastricht

In de eerste omloop maakten meerdere menners fouten op het technische parcours in Maastricht. Boyd Exell was de enige die het parcours volledig foutloos aflegde in een scherpe tijd van 148,99 seconden. Daarmee kwalificeerde hij zich direct voor de Drive Off.

Koos de Ronde, die dankzij een wildcard mocht starten, begon sterk. Hoewel hij een bal afreed, was dit toch voldoende om door te stromen naar de Drive Off. Bram Chardon had het ook niet makkelijk en incasseerde vier strafpunten. Hij was echter snel genoeg om zich eveneens te kwalificeren voor de drive-off.

Latstige avond

Voor andere menners bleek het parcours bijzonder lastig. De Duitse Marieke Meier en haar landgenoot Georg von Stein liepen respectievelijk 20 en 12 strafpunten op. Glenn Geerts moest 28 strafpunten incasseren na een herstelde fout in de eerste hindernis. Dit beperkte zijn kansen om door te dringen tot de top en daarmee de Drive Off.

Ook Glenn Geerts had een lastige avond met kostbare fouten, waardoor hij niet in de top kon eindigen. Het parcours, ontworpen door Jeroen Houterman, vereiste nauwkeurigheid boven snelheid, waardoor foutloos rijden cruciaal was om een plaats in de Drive Off te bemachtigen

In de Drive Off wisten de menners opnieuw voor spanning te zorgen. Bram Chardon had een lastige start met een fout in de eerste hindernis. Hij koos ervoor om zijn ronde beheerst af te maken, wat resulteerde in een eindtijd van 207,47 seconden en 32 strafpunten.

Koos de Ronde startte vervolgens, en ondanks vier strafpunten bleef hij stabiel en gecontroleerd. Met een tijd van 146,81 seconden en een totaal van 150,81 strafpunten wist hij uiteindelijk een solide resultaat neer te zetten.

Boyd Exell sloot de Drive Off af met een indrukwekkende ronde. Hij reed niet alleen foutloos, maar noteerde ook een uitzonderlijk snelle tijd van 137,63 seconden. Dit onderstreepte zijn vorm aan het begin van het indoorseizoen en leverde hem de overwinning op in de warmup.

De warmup was een voorproefje van wat het publiek morgenavond te wachten staat tijdens de officiële Wereldbekerwedstrijd in Maastricht. Vanaf 21:35 uur zullen de menners opnieuw het parcours betreden, in een poging de Wereldbekerpunten binnen te halen. Boyd Exell heeft zijn kracht al laten zien, maar andere menners, zoals Bram Chardon en Koos de Ronde, zullen proberen revanche te nemen en een podiumplaats te bemachtigen.

Bron: Galop.be