Leerzame Jeugdmendag Zuid tweede paasdag

“We twijfelden de vrijdag ervoor nog of we het af moesten lassen in verband met de regenvoorspelling”, aldus de organisatie. “Maar het werd uiteindelijk een meer dan geslaagde dag.”

Constance Groenenveld & Sjoerd Lenssen

De menners werden verdeeld over twee groepen. In de ochtend stond voor groep één de vaardigheid op het programma onder leiding van Constance Groenenveld. Ze leerde de menners onder andere het belang van dressuurmatig rijden en dat snelheid niet altijd leidt tot een snelle, foutloze ronde.

Sjoerd Lenssen ging ondertussen aan de slag met groep twee waarin hij aangaf welke factoren belangrijk zijn bij het kiezen van lijnen in een hindernis.. Hij wist de menners van alle leeftijden te enthousiasmeren en iets te leren en iedereen kwam met goede zin binnen voor de gezamenlijke lunch waarbij de ervaringen uitgewisseld werden.

De pony’s konden ondertussen even uitrusten en wat eten en drinken, want in de middag werden de groepen omgedraaid. ‘S middags brak zelfs het zonnetje nog even door, waardoor de dag rond half vier zeer positief ten einde kwam.

Foto: Vonne Looijmans – Groenen

“Grote dank aan de vrijwilligers, de menners van de Enclavekoetsiers, die deze dag mogelijk hebben gemaakt en natuurlijk de vrijwillige inzet van Constance en Sjoerd. De jeugd heeft de toekomst en op deze manier kunnen we hun op de juiste manier voorbereiden op de toekomst”, reageerde het Mendistrict na afloop.

