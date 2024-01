Leipzig 2024: Dries Degrieck naar klinkende overwinning

Bram Chardon eindigde als tweede, gevolgd door Wild Card deelnemer Koos de Ronde op de derde plaats. Wild Card deelnemer Boyd Exell eindigde als vierde. Mareike Harm, Koos de Ronde en Boyd Exell reden dit weekend met een Wild Card. Dat betekent dat zij dus geen Wereldbekerpunten konden verdienen.

Mareike Harm en Georg von Stein eindigden vanmiddag, door de gevallen bal van Mareike, op minder dan 0.20 strafpunten verschil van elkaar. Ondanks dat landgenoot Michael Brauchle bijna tien seconden sneller was, kon hij door zijn door zijn drie gevallen ballen niet aan hen tippen.

Nadat de Duitsers het spits afbeten, was het de beurt aan Bram Chardon. Nadat het voor hem vrijdagavond niet helemaal mee zat, reed hij vandaag een super foutloze ronde met een tijd van 162.17 seconden. Daarmee was zijn resultaat meer dan twaalf strafpunten beter dan Mareike Harm, die tot dat moment bovenaan stond.

Tippen aan Bram Chardon

Vervolgens wist ook Koos de Ronde foutloos te blijven. Bij de split time was hij ongeveer één seconde sneller dan Bram, maar hij verloor zijn voorsprong in de tweede helft van het parcours. Met zijn tijd van 165.16 nam hij op de tweede plek plaats, achter Bram Chardon. IJsbrand Chardon,Dries Degrieck en Boyd Exell waren de volgenden. Het was daarom nog spannend of Koos zich zou kwalificeren voor de Drive-off.

IJsbrand Chardon ging vandaag snel van start. Tijdens de split time was hij twee seconden sneller dan Bram Chardon, die uiteindelijk de snelste tijd in de eerste ronde wist neer te zetten. Helaas liep IJsbrand tegen een kleine hapering aan in hindernis vijf, toen hij na de F de hindernis uit wilde rijden. Later viel voor hem ook een bal in hindernis negen, waardoor hij onder het resultaat van Koos de Ronde eindigde.

Dries Degrieck had zijn paarden er vandaag geweldig aan staan, ze schakelden geweldig op op de lange lijnen en bleven voorwaarts galopperen in de hindernissen. Met zijn foutloze ronde en de tijd van 164.70 plaatst hij zich tussen Bram en Koos in.

De soms onverslaanbaar ogende Boyd Exell had vandaag niet zijn dag. Omdat hij met een Wild Card reed, stond er voor hem gelukkig niets op het spel. Met zijn tijd van 162.20 was hij 0.03 seconden langzamer van Bram, maar door de gevallen bal in hindernis vijf schoof hij naar de vierde plaats. Hij ging daarom niet van start in de Drive-off.

Bram Chardon in Leipzig

Dries Degrieck wint

In de Drive-off viel er voor Koos de Ronde een bal in hindernis vijf. Dat leverde hem vier strafpunten op, waarna hij besloot om na poort twaalf binnendoor te gaan naar poort dertien. Helaas raakte hij daarbij de al gereden poort vier, waardoor hij er vier strafpunten bij kreeg. De totaalscore: 175.58 strafpunten. “Het niveau was ongelooflijk hoog hier in Leipzig”, reageert hij na afloop. “Het publiek in Leipzig was fantastisch en het parcours was pittig. Voor de start sprak ik met IJsbrand Chardon en hij zei: ‘Als je hier heel goed rijdt, kan je alsnog vierde of vijfde worden’. Dat is precies wat er is gebeurd.”

Vervolgens was het de beurt aan Dries Degrieck. Hij besloot wederom een andere lijn te pakken bij het inrijden van hindernis vijf. Zijn paarden waren alert, snel en gretig. Een fijn beeld om naar te kijken. Met zijn foutloze ronde en de tijd van 161.14 was hij één seconde sneller dan Bram in de eerste ronde. De druk was dus hoog!

Bram Chardon ging snel van start. Zowel voor hem als voor Dries stonden de Wereldbekerpunten op het spel. Na een bijzonder korte draai in hindernis vijf van B naar C., viel helaas een bal. Hij besloot daarom binnendoor te gaan van poort twaalf naar dertien, zoals Koos dat ook deed. Voor Bram viel hierbij geen bal, maar met zijn tijd van 161.97 én de gevallen bal kon hij niet tippen aan het resultaat van Dries.

Dries Degrieck won vandaag dus in Leipzig en wist daarmee het maximaal aantal Wereldbekerpunten te behalen. Het is zijn eerste Wereldbekeroverwinning dit seizoen en met deze overwinning heeft hij zichzelf verzekerd van de finale in Bordeaux begin februari. “Ik kan het nog niet geloven”, laat Degrieck na afloop weten. “Ik denk iedereen vandaag voor de overwinning ging in de Drive-off, we zaten super dicht bij elkaar. Dit is ongelooflijk.”

Dries Degrieck wint in Leipzig

Deelnemers Wereldbekerfinale Bordeaux

De deelnemers van de World Cup Final in Bordeaux zijn nu bekend. Dit zijn:

Boyd Exell

Bram Chardon

IJsbrand Chardon

Michael Brauchle

Dries Degrieck

Koos de Ronde

