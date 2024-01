Leipzig 2024: Gevallen ballen zorgen voor grote verschillen

De Duitsers hadden vandaag, ondanks dat ze voor eigen publiek reden, niet helemaal hun dag. Zowel Wild Card-deelnemer Mareike Harm, als Michael Brauchle en Georg von Stein liepen drie gevallen ballen op. Dit resulteerde voor hen drie in twaalf extra seconden bovenop de gereden tijd. Ze wisten zich daarmee niet voor de Drive-off te kwalificeren.

Ook voor Bram Chardon zat het niet mee vanavond. Halverwege het parcours was hij maar 0,17 seconden trager dan Boyd Exell, die foutloos bleef en de snelste tijd had staan. Helaas miste hij in hindernis negen bijna de A-poort, waardoor hij even stil stond. Daarna viel later in het parcours een bal en hij ging, toen hij onderweg was naar poort twaalf, voor de derde keer over de naast gelegen brug. Hij moest daardoor een extra cirkel draaien om alsnog poort 12 op te halen. Dat kostte veel tijd. Hij eindigde daarom vanavond als vijfde met een totaal van 184.22 seconden.

Koos de Ronde ging vandaag ook met een Wild Card van start. Hij was de eerste deelnemer van de avond en met zijn tijd van 166.41 leek hij dicht in de buurt te komen bij de tijden van de top drie, maar door de zestien extra strafpunten door gevallen ballen, moest hij genoegen nemen met de vierde plaats.

Koos de Ronde in Leipzig

Drive-off

IJsbrand Chardon, Dries Degrieck en Wild Card deelnemer Boyd Exell selecteerden zich voor de Drive-off. Hier verviel poort 5E en 9D. IJsbrand ging als eerst van start. Voor hem viel al gelijk een bal op poort én. Vervolgens raakte een van zijn paarden de kegel van poort acht toen hij in hindernis vijf onderweg was van de B naar de C. Daardoor klonk de bel en werd het even stilgelegd, zodat de poort opnieuw kon worden opgebouwd. Een totaal van 167.21 strafpunten was het resultaat van IJsbrand in de Drive-off.

Dries Degrieck wist vervolgens met een zeer mooi gereden en snelle ronde een tijd van 152.14 seconden neer te zetten. Helaas voor hem viel op poort 13, de allerlaatste poort, een bal. Toch was zijn totaal van 156.14 strafpunten goed genoeg om IJsbrand voorbij te gaan.

Boyd Exell zette vanavond opnieuw een uitmuntend resultaat neer. Met zijn foutloze ronde en de tijd van 149.65 seconden in de Drive-off, wist niemand vandaag het verschil van 6.49 strafpunten te dichten. Hij steekt daarmee met kop en schouders boven de rest uit.

Boyd Exell won vanavond in Leipzig

