Liesbeth van de Wal wint ‘Tinnen menner’

Drie ongeslagen kampioenen

Die ongeslagen status na drie selectiewedstrijden én een finale haalden meer combinaties. Dat gold namelijk ook voor Annemart Ferwerda die met Elske t.W. (Markus 491) in de klasse B het maximaal aantal punten verdiende én ook Udo de Haan wist met zijn tweespan van Twinn fan de Kressers (Bartele 472) en Its fan de Kressers (Hessel 480) de concurrentie in elke wedstrijd achter zich te houden. Voor het overall kampioenschap voor de combinatie met het hoogste aantal punten moest de organisatie de punten van de hoofdjury erbij halen en daarbij bleken Liesbeth en Aat precies 0,1% hoger te scoren. Voor de reserve en de reserve-reservekampioen waren er naast het kampioenschap in hun eigen klasse nog onderscheidingen: de JongKFPS trofee was voor Annemart Ferwerda, Udo de Haan won de fan ‘e Bûtemare trofee voor de meest succesvolle menner boven de 40 jaar.

In de klasse B werd Marrit de Vries met Jilles fan Sparjeburd (Tiede 501) reservekampioen en daar bleef het voor Marrit niet bij. In de klasse L wist ze met Ieteke Jildau fan Sparjeburd (Elias 494) de hoogste score in de finale te rijden en werd daarmee kampioen. In deze klasse kwam ook Liesbeth van de Wal-Haanstra nog een keer in de baan, deze keer met Jelle van de Wolwarren (Nane 492) – een halfbroer van Aat – die reservekampioen werd.

Het kampioenschap in de klasse M schreef Lysbeth de Boer-Hettinga op haar naam met Brecht (Pier 448). Nynke Veldhuis-Hilarides werd met Femmie Fan S. (Onne 376) reservekampioen. Udo de Haan won met Twinn fan de Kressers (Bartele 472) de finaleproef en kwam daarmee op de derde plek in deze klasse. Voor Udo was het daarmee niet gedaan, want hij werd in de klasse ZZ kampioen met Diamant Tr. Van de Sprong (Andries 415) die overtuigend de finaleproef won en zich daarmee naar het goud in deze klasse reed. Reserve in de ZZ werd Hette Jellema met Drys (Fabe 348).

Foto: Lenus van der Broek

Mooie rubriek tweespannen

Met zeven tweespannen was de animo voor de klasse met tweespannen groot en vormde daarmee een prachtige rubriek tijdens de menfinale. In de klasse B wist Wilma Reijenga te winnen met Guusje fan Westermeer en Jonas van de Miedweg (beiden van Maurits 437). Het zilver was voor Wytske Sijbrandij-Cnossen die met Ysa (Fabe 348) en Tyncke (Maurits 437) de finaleproef won. Met het kampioenschap van Udo bij de tweespannen in de klasse L en M, werd Inge Hens reservekampioen met Hayke (Andries 415) en Rikky (Tsjalle 454). Derde werd Erwin Pruim met zijn tweespan.

De finale-avond kende nog een prachtig intermezzo vlak voor de prijsuitreiking. Mensters Wilma Reijenga en Marrit de Vries verruilden de kar voor het zadel en zo reden ze met Jilles fan Sparjeburd (Tiede 501) en Guusje fan Westermeer (Maurits 437) een prachtige pas-de-deux, samengesteld met behulp van Lisanne De Jong-Veenje.

Bron: KFPS