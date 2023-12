Londen 2023: nipte overwinning voor Boyd Exell tijdens warming up

Thuisrijder Daniel Naprous startte als eerste in het door Jeroen Houterman ontworpen parcours. Daniel, met wild card in Londen, had problemen in een marathonhondernis en de jury moest de bel luiden om de hindernis opnieuw op te bouwen. Dit betekende strafpunten voor de Brit, die de eerste ronde als zevende eindigde.

De twee Duitse rijders, Georg von Stein en Mareike Harm volgden en lieten beiden wat balletjes rollen waardoor zij eindigden op de vierde en zesde plaats en niet terugkwamen in de drive-off.. De Belg Glenn Geerts reed het parcours het snelst rond, maar er vielen vier balletjes waardoor hij op plaats 5 kwam.

Top drie donderdag keert terug op vrijdag

De top drie rijders in deze warming up wedstrijd was dezelfde als tijdens de Extreme Driving op donderdag. Bij alle drie viel er een bal op de grond in de eerste ronde. In de drive-off startte Koos de Ronde als eerste, waar hij opnieuw vier strafseconden reed, maar in een zeer snelle tijd van 1.40.05. Met de strafseconden daarbij opgeteld kwam hij uit op 144.05, goed voor de derde plaats. IJsbrand Chardon, die het publiek opzweepte en naar zijn hand zette, vloog door het parcours met zijn vierspan Lipizzaners, zónder een balletje mee te nemen en met een tijd van 137.37 zette hij laatste rijder Boyd Exell onder druk.

Australiër Boyd Exell zou Boyd niet zijn als hij de uitdaging niet aan zou gaan, en ging als een raket van start. Hij kreeg het voor elkaar om alle ballen te laten liggen en met een haarlengte verschil van één seconde won hij de warming up.

De strijd om de Wereldbeker start vanavond om 19.00 uur en is live te volgen via internet.

