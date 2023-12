Londen 2023: winst voor Boyd Exell, WB-punten naar Chardon en De Ronde

De warming up van gisterenavond had bepaald dat thuisrijder Daniel Naprous met een wild card vanavond het spits zou gaan afbijten in de Wereldbekerwedstrijd. De Brit, gesteund door zijn publiek, reed een uitstekende en foutloze rit in een tijd van 164.53 seconden en legde daarmee de lat meteen flink hoog voor de concurrentie. Zichtbaar opgelucht, maar vooral genietend, reed hij de arena uit om af te wachten of hij met deze prestatie in de drive-off zou komen.

De Duitse Mareike Harm reed met haar prachtige paarden een goede rit. Op de brug had haar rechtervoorpaard een klein twijfelmoment waardoor ze wellicht iets aan snelheid verloor en niet aan de tijd van Daniel Naprous kwam. Bovendien viel er in de eerste hindernis een balletje. Haar landgenoot Georg von Stein reed hard, maar dat ging ten koste van de precisie. Vier gevallen ballen kostten hem 16 strafseconden extra. Ook de Belg Glenn Geerts beet zich stuk op de prestatie van Naprous. Hij was weliswaar nog sneller dan Georg van Stein, maar liet op het laatste snelle stuk op weg naar de finish een balletje rollen, waardoor hij met 167.68 strafpunten achter de Brit bleef steken.

Het trio Boyd Exell, IJsbrand Chardon en Koos de Ronde lieten in de warming up op vrijdag al zien wie de beste rijders van deze show zijn, lieten vandaag ook weinig tot geen steken vallen. Zij plaatsten zich voor de Drive-off wat voor Daniel Naprous betekende dat hij een fantastische vierde plaats behaald had voor zijn thuispubliek. Koos de Ronde liet een vloeiende en snelle rit zien, waarbij het afgevallen balletje aan het eind van het parcours zijn plaats in de Drive-off niet in gevaar bracht. Ook IJsbrand deed wat hij moest doen en hoewel hij zelfs twee keer een balletje moest laten gaan, was zijn rit zó strak dat hij zich als tweede plaatste voor de Drive-off. Boyd Exell reed voor deze gelegenheid met Hugh Scott – Barret, die afgelopen jaar afscheid had genomen van de actieve wedstrijdsport, als backstepper op de wagen. Zijn ervaren paarden lieten in een prachtige foutloze rit zien hoe soepel en snel ze zijn, waarmee Boyd zich bovenaan in de Drive-off plaatste.

Marathonwagen met een 'staart'

IJsbrand Chardon reed als eerste starter in de Drive-off een geweldig snelle rit. Een vroege bal die vier strafseconden bracht, maakte de tijd haalbaar voor Koos de Ronde. Maar ook Koos liet een balletje rollen en zijn tijd was een fractie langzamer. In de hitte van de strijd had Team de Ronde niet gemerkt dat de reservezweep uit de koker was gevallen, maar onder de wagen was blijven hangen en als een staart meegesleept werd. Gelukkig had het geen extra balletjes tot gevolg!

Boyd Exell, die Londen ‘home-coming’ noemt vanwege de jaren dat hij in Engeland gewoond heeft, liet geen steken vallen. Uiterst geconcentreerd reed hij zichzelf in de snelste rit en bovendien foutloos naar de overwinning. Omdat hij in Londen met een wild card reed, gaan de meeste wereldbekerpunten naar IJsbrand Chardon en Koos de Ronde.

In het tussenklassement om de Wereldbeker gaat Boyd aan de leiding met 25 punten, gevolgd door de drie Nederlanders IJsbrand Chardon (24), Koos de Ronde (20) en Bram Chardon (19). De volgende Wereldbekerwedstrijd vindt plaats in het Belgische Mechelen op 29 en 30 december.

