Londen: IJsbrand Chardon wint na bloedstollende strijd!

IJsbrand Chardon had een super avond. Gisteren selecteerde hij zich ook al voor de drive-off en vandaag zat hij er weer door zijn super snelle tijden bij! Voor hem vielen namelijk twee ballen en Koos de Ronde, die door zijn parcoursfout gisteren als eerst van start ging vandaag, had al een scherpe tijd neergezet. Ondanks wat communicatiefouten met de voorpaarden vandaag reed hij een tijd van 154 seconden en bleef daarmee vóór Koos de Ronde, Daniel Naprous, Mareike Harm, Fredrik Persson en Dries Degrieck.

Voor Frederik Persson zat het vandaag niet mee. Al vroeg in het parcours ging een van de strengen los van het linker achterpaard. Daardoor moesten de grooms van de koets af en dat kostte hem in totaal 15 strafpunten. Pech, maar goed hersteld!

Gebroken lijn

In de drive-off ging Dries Degrieck als eerst van start. Hij leek foutloos te blijven en een tijd van 157 seconden neer te zetten, maar helaas viel op een van de laatste poorten een bal. Daarna was het de beurt aan IJsbrand. Hij ging als een speer, reed heel vloeiend en bleef foutloos. Met zijn tijd van 153 seconden wist hij een gat van ongeveer acht seconden te slaan tot Dries Degrieck. Voor laatste starter Boyd dus werk aan de winkel, zo snel was er deze avond namelijk nog niet gereden!

De paarden van Boyd zijn snel, heel snel. Dat is inmiddels een bekend gegeven. Hij ging als een racket van start, maar liep in hindernis vijf tegen een bal aan. De spanning was om te snijden, kon hij vier seconden sneller rijden dan IJsbrand om de bal te compenseren? Het leek te lukken, maar op de allerlaatste poort voor de finish bleef hij te lang naar de kegel kijken waardoor hij niet recht op de finish af stuurde. Hij maakte daardoor een gebroken lijn en dat leverde hem precies 0.30 seconden meer op dan IJsbrand Chardon. Boyd lijkt te balen nadat hij zijn eindtijd ziet, hij zat er zó dicht bij!

IJsbrand is door het dolle heen. “Ja, het ging geweldig. Gisteren stonden de paarden er ook al heel fijn aan maar toen ging het toch net iets minder goed dan vandaag. De paarden waren geweldig, ze werkten super fijn samen en ook mijn grooms hebben het geweldig gedaan. Ik ben super blij”, laat hij na afloop weten.

IJsbrand Chardon in Londen

