Londen: Dries Degrieck en Boyd Exell aan elkaar gewaagd

In de eerste ronde wist Dries Boyd al onder druk te zetten, ondanks dat hij links voor de nieuwe Frederik-Jane had staan. Een geforceerde keuze, omdat de trouwe Hunter (roepnaam: Smokey) niet fit was, Toch wist Dries net als Boyd foutloos te blijven in de eerste ronde. Echter was hij 0.11 seconden sneller dan de Australiër!

Naast Dries en Boyd kwalificeerde ook IJsbrand Chardon zich voor de drive-off. Ook hij bleef foutloos in de eerste ronde en was maar drie seconden trager dan Dries en Boyd. Koos de Ronde liep in de eerste ronde tegen wat communicatieproblemen aan. Bij het nemen van de brug de eerste keer waren de voorpaarden iets kijkerig, waardoor Koos een extra cirkel moest rijden om vervolgens alsnog de brug te nemen. Daarna vielen er ballen en herstelde hij een parcoursfout in hindernis vijf. Niet Koos zijn dag, maar vandaag ging het natuurlijk nog niet om de wereldbekerpunten!

Ook Mareike Meier en Fredrik Persson reden mooie rondes. Voor Mareike vielen helaas twee ballen, Fredrik bleef foutloos. Helaas waren de tijden niet snel genoeg om mee te doen aan de drive-off.

Boyd onder druk

De tijden van de drive-off waren niet te vergelijken met die van de eerste ronde. In de drive-off kwamen poort D in hindernis vijf en poort F in hindernis tien te vervallen.

IJsbrand Chardon ging als eerst van start en zette de snelle tijd van 143.33 neer. Helaas vielen er onderweg ook drie ballen, waardoor hij twaalf extra strafpunten opliep. Daarna was het de beurt aan Boyd. Dat hij moest rijden voor wat hij waard was, was duidelijk. Hij en Dries waren in de eerste ronde beide foutloos gebleven en hadden maar 0.11 seconden verschil in tijd! In hindernis vijf stuurde Boyd één gat te vroeg in om de B op te halen, daar zat de E. Hij bracht vervolgens zijn span tot stilstand, liet zijn voorpaarden rechtsom hetzelfde gat naar buiten gaan en nam vervolgens de B. Geen parcoursfout dus, maar wel dure seconden én een bal doordat een van de voorpaarden de hindernis raakte bij het omdraaien. Later viel in hindernis tien ook nog een bal.

Dries wist dus dat hij zich twee ballen kon permitteren. Lang leek hij foutloos te blijven, maar op poort acht viel een bal en later liep hij er nog één op. Het was dus alles of niets, hij moest een snellere tijd neerzetten dan Boyd. En dat lukte! Met twee seconden minder op de teller won Dries vandaag de warm up in Londen!

Door het resultaat van vandaag is de startvolgorde van morgen bepaald. Dan wordt er gestreden om de wereldbekerpunten, iedereen staat op scherp!

Klik hier voor alle resultaten

Klik hier voor het fotoalbum

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.