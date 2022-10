Lyon: flitsende start van het wereldbekerseizoen

In de eerste manche bleef geen van de rijders foutloos. Een aantal kegelpoorten stond listig opgesteld, waarbij het met de hoge snelheden niet meeviel om ze recht aan te rijden. Koos de Ronde leek op weg naar een foutloos parcours maar tikte op de laatste poort een bal van de kegels.

De tweede manche werd gereden op de omgekeerde volgorde van het klassement van de eerste omloop waarbij de resultaten over beide manches bij elkaar worden opgeteld. Van de beide marathonhindernissen was in deze omloop de F-poort er uit gehaald, waardoor de rijders anders uit de hindernis kwamen. Met name poort 10 kon zo kort, maar met veel risico worden genomen.

Koos de Ronde was opnieuw snel, maar maakte met 12 strafseconden teveel fouten. IJsbrand Chardon reed een briljante tweede ronde, finishte zonder fouten onder de 140 seconden (139,28) en legde hiermee druk op Boyd Exell. Die liet zich niet van de wijs brengen. Het span van Boyd valt ook nu weer op door de hoge snelheid. Ook in het korte draaiwerk blijven de achterpaarden gecontroleerd galopperen. Hij liet alle ballen liggen, finishte in 134,87 en won.

Morgen om 12.50 uur barst de strijd om de wereldbekerpunten en de prijzen los. Benjamin Aillaud en Boyd Exell rijden beiden met een wildcard. De wedstrijd is te volgen via een livestream.

Klik hier voor alle informatie en de link naar de livestream

Uitslag 1e ronde wereldbekerwedstrijd Lyon

Boyd Exell (AUS) 287,42 IJsbrand Chardon (NED) 294,97 Koos de Ronde (NED) 309,87 Jérôme Voutaz (SUI) 314,74 Chester Weber (USA) 320,10 Benjamin AIllaud (FRA) 328,40 Dries Degrieck (BEL) 328,85

Boyd Exell won vandaag (foto organisatie M.Froment)

