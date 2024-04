Maak van je hobby je carrière en volg een hippische opleiding bij Aeres!

Waarom een paardenopleiding?

Het leren begrijpen van de complexe relatie tussen mens en paard en het ontwikkelen van vaardigheden om deze band te versterken, is voor veel mensen een reden om voor een hippische opleiding bij Aeres te kiezen. Een paardenopleiding bij Aeres is zeker niet alleen een kans om je passie voor paarden te volgen. Door een opleiding te volgen, ontwikkel je jezelf namelijk ook op professioneel gebied en kun je er een carrière van maken. Bij Aeres krijg je de mogelijkheid om te leren van ervaren professionals en praktische ervaring op te doen. Een paardenopleiding bij Aeres biedt een uitgebreid curriculum dat zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden omvat.

Hét trainingscentrum voor de hippische sector

Aeres heeft een speciaal trainingscentrum voor paarden in Kootwijkerbroek. Op een landgoed van zes hectare groot vind je onder meer praktijkoefenruimtes, een hoefsmederij, ruime binnen- en buitenbanen, een overdekte longeerbaan en stapmolen, leslokalen, paddocks en een galloppeerbaan. Dit opleidingscentrum biedt meer dan 125 cursussen opleidingen en trainingen binnen de hippische sector. Er zijn 30 leerpaarden die speciaal getraind zijn om mee les te geven. Deze dieren zijn het dus gewend om door verschillende mensen behandeld en verzorgd te worden. Dit zorgt voor een veilige omgeving waar je veel over paarden kunt leren.

Welke paarden opleidingen en cursussen kun je bij Aeres volgen?

Wil je bijvoorbeeld paardeninstructeur worden en lesgeven aan anderen? Dan kun je bijvoorbeeld de opleidingen Aspirant manege instructeur of Freestyle instructeur paard niveau 1 volgen. Wil je meer weten over paardenvoeding, dan zijn er ook een aantal cursussen op dit gebied, van niveau 1 tot en met 4. Deze kun je online volgen en je leert er alles over de basisprincipes, voerstrategieën voor verschillende sportdisciplines en de voeding van paarden met onder- of overgewicht. We raden aan om een kijkje te nemen op de website van Aeres om erachter te komen welke opleidingen en cursussen er allemaal zijn. Het zijn er simpelweg teveel om op te noemen in dit artikel. Kijk vooral ook wanneer er open dagen of kennismakingsdagen plaatsvinden, want dan kun je zelf een bezoek brengen aan het trainingscentrum. Op die manier maak je alvast kennis met de omgeving en de docenten en kun je beter beslissen of een paardenopleiding volgen ook iets voor jou is!